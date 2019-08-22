Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş, demokrasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı, vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Başkan Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, Bayar için "Milli mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş, demokrasi tarihimizde derin izler bırakmıştır." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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