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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 13:21

Başkan Erdoğan, 'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başkan Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı 'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, Bayar için " yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş, demokrasi tarihimizde derin izler bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Başkan , 3'üncü Cumhurbaşkanı 'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş, demokrasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı, vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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