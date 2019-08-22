Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak'ta hain terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimiz için başsağlığı diledi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Şırnak Silopi'de hain terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Şırnak Silopi'de hain terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
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