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  • 22.08.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 11:42

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak: ’de hain terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'ta hain terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimiz için başsağlığı diledi.



Bakan Albayrak, paylaşımında "Şırnak Silopi'de hain terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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