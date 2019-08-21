Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki depremin, saat 16.50'de meydana geldiğini açıkladı.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 13.73 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.08.21 16:50:22 39.3667 40.0333 6.6 -.- 3.8 3.9 AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) REVIZE01 (2019.08.21 16:50:21)
2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:37:51 38.7682 27.8230 7.0 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.08.21 13:36:36 37.8462 29.6967 12.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:30:20 38.0688 26.9722 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.21 13:20:34 41.1043 44.0760 6.1 -.- 2.8 -.- AZERBAYCAN İlksel
2019.08.21 12:45:51 40.9885 24.1342 5.0 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
2019.08.21 12:41:51 37.2797 31.8747 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
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