Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.08.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 17:17

Tunceli Pülümür'de korkutan ! İşte AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.50 sularında 3.9 şiddetinde bir meydana geldiği duyuruldu. Tunceli'deki deprem çevre illerden de hissedildi.

Tunceli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki depremin, saat 16.50'de meydana geldiğini açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 13.73 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.21 16:50:22 39.3667 40.0333 6.6 -.- 3.8 3.9 AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) REVIZE01 (2019.08.21 16:50:21)
2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:37:51 38.7682 27.8230 7.0 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.08.21 13:36:36 37.8462 29.6967 12.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:30:20 38.0688 26.9722 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.21 13:20:34 41.1043 44.0760 6.1 -.- 2.8 -.- AZERBAYCAN İlksel
2019.08.21 12:45:51 40.9885 24.1342 5.0 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
2019.08.21 12:41:51 37.2797 31.8747 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTunceli Pülümür'de korkutan deprem! İşte AFAD, Kandilli son depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri