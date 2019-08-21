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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 10:43

Son dakika: İşte 'daki nın yakalanma anı

Son dakika haberi... 'da üzerinde düzeneği bulunan 'lı , 8 Ağustos tarihinde polis tarafından yakalanmıştı. O teröristin yakalanma anına ait olan görüntüler ortaya çıktı.

'da üzerinde düzeneği olan 'lı , 8 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Teröristin yakalanma anına TRT Haber ulaştı. Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

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