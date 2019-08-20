İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütüne bağış ve propaganda yapan kişileri tespit ederek yakalanması için operasyon kararı aldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TEM ekipleri gece saatlerinde Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da eş zamanlı yaptığı baskınlarda 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel dergi, kitap, döküman ile şüphelilere ait dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.