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  • 20.08.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 09:47

SON DAKİKA! 'da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı

’da 7 ilçede düzenlenen / operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, av tüfeği ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri / terör örgütüne bağış ve propaganda yapan kişileri tespit ederek yakalanması için operasyon kararı aldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
TEM ekipleri gece saatlerinde Ataşehir, Kadıköy, , Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da eş zamanlı yaptığı baskınlarda 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel dergi, kitap, döküman ile şüphelilere ait dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin 'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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