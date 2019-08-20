Mine Kırıkkanat yine şizofrene bağladı!

Gerek iktidara ve muhafazakar kesime savurduğu hakaretler, gerekse yaptığı trajikomik açıklamalarla birçok kez gündemi meşgul eden gazeteci Mine Kırıkkanat yine kendine yakışanı yaptı.



"MUHALİF BÖLGELERDEKİ ORMANLARI YAKIYORLAR"

Kalitesiz ve basiretsiz muhalefette sınırları zorlayan Mine Kırıkkanat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son zamanlardaki orman yangınlarına ilişkin "Muhalif bölgelerdeki ormanları yakıyorlar. Yangın uçaklarını göndermiyorlar. Yurt çapında bir sabotaj çetesiyle karşı karşıyayız, adeta. Kim bunlar? Kimin hizmetindeler? Plan ne?" ifadelerini kullandı.







"ŞİZOFRENE BAĞLADI"

Kırıkkanat'ın bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Boş beyanları tükenmek bilmeyen Kırıkkanat'a vatandaşlar "yine şizofrene bağladı" yorumunu yaptılar.



PKK'NIN AĞAÇ KATLİAMLARINA SESSİZ

Son zamanlarda yaşanan orman yangınlarını fırsat bilerek gülünç bir iddiayla gündeme gelen Mine Kırıkkanat, PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına sesini çıkarmamıştı.





"ATATÜRK BENİM İLAHIM"

Orman yangını açıklaması, Kırıkkanat'ın ilk icraatı değil! Mine Kırıkkanat, daha önce katıldığı bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahımdır' diyerek artık ona taptığını söylemişti.

MÜSLÜMANLARI AŞAĞILADI

Mine Kırıkkanat'ın 26 Ekim 2018'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası adlı programda yaptığı skandal açıklamalar kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Kırıkkanat Müslümanları aleni bir şekilde aşağılayarak "iktidara geldiğimizde sizi mağdur edeceğiz" diye tehditler savurmuştu.

