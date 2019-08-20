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  • 20.08.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 09:58

'de operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de ByLock operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı tespit edilen ve bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

18 KİŞİ YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gece saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, halen görevde olan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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