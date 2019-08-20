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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 07:43

Cumhurbaşkanlığı si toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Başkan liderliğindeki saat 15.00'de 'nde bir araya geliyor. Belediyelere atanması, orman ları, gibi kritik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanı , 'nde toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda 3 belediyeye atanması, orman ları, Suriye'de masaya yatırılacak.

'ın başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak.

KAYYUM ATAMALARI MASADA
Toplantıda, , Mardin ve büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum görevlendirmeleri görevlendirmeleri görüşülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yapması bekleniyor.

YANGINLAR GÖRÜŞÜLECEK
Hafta sonundan itibaren İzmir ve 'da devam eden orman yangınları da kabinenin gündemine gelecek. ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kabineyi bilgilendirmesi beklenirken, yangının yarattığı tahribat ve tahribatın giderilmesi yönünde atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca yangın söndürme uçaklarının durumu da görüşülecek.

GÜVENLİ BÖLGE
Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge de görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kabineye bilgi vereceği belirtiliyor. Diğer yandan ABD ile yapılan toplantılar da değerlendirilecek.

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