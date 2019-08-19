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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 20:28

Meteoroloji'den ve birçok il için uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve uyarısı geldi. Buna göre İstanbul'u salı, çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Geçtiğimiz hafta sonu 'da etkisini gösteren ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan ın ardından gözler yeni hava tahmin raporuna çevrilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı ve önümüzdeki günlere dikkat çekti.



ÇOK SAYIDA KENTE YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar 'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve 'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI
Buna göre salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'u gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Yağışlar cuma ve cumartesi günleri ise son buluyor. İstanbul'da bu hafta sıcaklık 24-29 dereceleri arasında öngörülüyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'un yanı sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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