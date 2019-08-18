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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 17:59

Yol kenarında kemik parçaları bulundu!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar- Davutça Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda genişletme çalışmalarına başlandı. Bir süredir duran yol çalışmaları sonrasında yağmurla birlikite, yolun kenarlarından kayan toprakların altından kemikler çıktı. Almanya'da yaşayan ve tatil için memleketine gelen Günay Ermiş, yol kenarında bulduğu kemiklerle ilgili inceleme başlatılması için başvuruda bulunacağını belirtti.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar- Davutça Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda genişletme çalışmalarına başlandı. Bir süredir duran yol çalışmaları sonrasında yağmurla birlikite, yolun kenarlarından kayan toprakların altından kemikler çıktı. Almanya'da yaşayan ve tatil için memleketine gelen Günay Ermiş, yol kenarındaki kemikleri buldu.

Kemiklerin kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Ermiş, "Kemiklerin bu şekilde duruyor olması insanı tedirgin ediyor. Büyüklerime de sordum, burası eskiden mahalle mezarlığı olarak kullanılan bir yer de değildi. Mezarlık yolun alt kısmında kalıyor. İskeletlerini görünce üzüldüm ve ürperdim. Bunlar tarihi mi yoksa birisi tarafından mı gömülmüş, araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kırsal Davutça Mahalesi Mutarı İdriz Atılmış da kemiklerin yeni ortaya çıkmış olabileceğini söyleyerek, "Mahallemize yaklaşık 7 yıl önce yapılan yolda, genişletme çalışmalarına başlanmıştı. Yağışların ardından bu kemikler çıkmış olabilir. Burası mahalle mezarlığının olduğu yerde değil. Ormanlık bir alandı. Ben de yeri inceleyip, gerekli araştırmaların yapılması için başvuruda bulunacağım" dedi.

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