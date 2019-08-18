Özel okullar, ev fiyatlarıyla yarıştı. Bu yıl özel okullar, eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ve servis ücretleriyle de velileri zorladı. Adeta lüks restoranlarla yarışa giren özel okullar, velilerin karşısına yıllık KDV dahil 7 bin 500 liraya varan yemek faturası çıkardı. Öğrencilerin ortalama 180 gün okula gittiği hesabıyla, 1 öğrencinin günlük yemeğinin 41 lirayı aştığı saptandı. Sadece yemek değil, servis ücretleri de cep yaktı. Henüz resmi servis zamları açıklanmazken, bazı özel okul servis işletmecileri de keyfi rakamlar vermeye başladı. Özel okul öğrencilerine daha yüksek tarife uygulayan servisçiler, velileri arayıp yüzde 34'lük zamlı fiyat çıkardı. TAKVİM'i arayan İstanbul'da yaşayan bir veli, geçen yıl yıllık 3 bin 550 lira ödediği servis parasının bu yıl 4 bin 750 liraya yükseltildiğini anlattı. Veli, şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 3-5 km ücretini aylık 255 lira açıklarken, benden yıllık 3 bin 550 lira aldılar. Bu yılın ücretini merak ederken, arayıp 4 bin 750 lira istediklerini söylediler. 'Daha UKOME servis zammını açıklamadı' dedim. 'Siz bilirsiniz, bu fiyat kısa süre için geçerli. 5 bin lira yapacağız' yanıtını aldım. Bu nedenle evimi taşıyacağım."
ÇIĞIL ÖN YENER
ÇIĞIL ÖN YENER
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