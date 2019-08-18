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  • 18.08.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 23:42

'ta operasyonu

'ta konteyner yüklü iki TIR'ın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı, TIR'lar da otoparka çektirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları iki TIR'ın -Gaziantep kara yolunda durdurdu.

TIR'larda yapılan aramalarda, dorse tabanında ve dorsede yüklü konteyner altına gizlenmiş halde 5 bin 800 paket gümrük yla 8 kaçak tır lastiği bulundu.

Sigara kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı, TIR'lar da otoparka çektirildi.

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