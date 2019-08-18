Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları iki TIR'ın Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durdurdu.

TIR'larda yapılan aramalarda, dorse tabanında ve dorsede yüklü konteyner altına gizlenmiş halde 5 bin 800 paket gümrük kaçak sigarayla 8 kaçak tır lastiği bulundu.

Sigara kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı, TIR'lar da otoparka çektirildi.