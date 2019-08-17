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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 22:35

'nde mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı

'nın Fethiye ilçesindeki 'nde kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği () Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı , yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Fransız müsteşar kabusu yaşamıştı! Flaş gelişme

İlçeye tatile gelen Poupeau, kara yoluyla ulaşımı olmayan vadiye patikadan inmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan , bir süre sonra yolunu kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Poupeau'nun yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma () timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan Vincent Guillaume Poupeau'yu çıkarmak için iple kurtarma istasyonu oluşturdu. JAK ekibinden bir görevli iple Poupeau'nun bulunduğu kayaya indi. Görevli, beline ip bağladığı Fransız müsteşarı mahsur kaldığı kayadan ekiplerin bulunduğu bölgeye çıkarttı.

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Poupeau, sağlık kontrolünden geçirildi.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Vincent Guillaume Poupeau, ardından konakladığı otele gitti.

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