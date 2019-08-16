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  • 16.08.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 10:13

Jandarmadan operasyonu: 2 gözaltı

'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesiyle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, il jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Vakıfköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yasa dışı dişi Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda ekili halde 35 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 393 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. ve O.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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