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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 14:01

Sınırda provokasyon şüphesi! Hendeklere doldurup ateşe verdiler

'in ilçesinde eski karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine doldurularak ateşe verildiği iddia edildi.

Sınırda provokasyon! Ateşe verdiler

Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken 'li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece 'in ilçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski önündeki sınırında YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine doldurularak ateşe verdi. Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve itfaiyesi ekipleri ile TOMA'lar tarafından müdahale edildi.

Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG'li teröristlerin, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor.

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