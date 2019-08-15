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Ruffini’nin hayali

Yalıkavak’a hayran kalan Moncler’in patronu, yardımcılarından 10 villalık portföy istedi. İtalyan işadamı, 50 milyon lirayı gözden çıkardı.

Ruffini’nin hayali
Moda devi Moncler'in İtalyan sahibi , 40 milyon euro'luk yüzen sarayıyla Türkbükü'ne demir atmıştı. Yalıkavak'a hayran kalan 57 yaşındaki Remo Ruffini'nin mimar Richard Meier'in kendi tasarladığı Houses'taki evine talip olmuştu. Ruffini'nin yardımcılarını bu konuda görevlendirdiği ve 10 villalık bir portföy hazırlanmasını istediği belirtildi. Çok yoğun bir iş hayatı olan anca artık kendisine vakit ayırmak isteyen Ruffini'nin son üç yıldır 4 kez geldiği Yalıkavak için, "Olağanüstü bir yer. Burada çok mutlu hissettim" dediği öğrenildi. İtalyan işadamının Bodrum'daki özel bir villa için 25 değil 50 milyon lirayı gözden çıkardığı belirtildi. Como Gölü manzaralı yazlığı olan Ruffini'nin, birkaç yıldır oraya hiç uğramadığına dikkat çekildi.

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