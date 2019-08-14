Winner sigara ne kadar? Philip Morris ve British American Tobacco grubu sigaralarına zam yaptı. British American Tobacco grubunda bulunan sigaralara 3 TL'lik zam geldi. Sigaraların fiyatları ise merak ediliyor. Peki Winner sigara ne kadar? Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - Muratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor. Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir.
Winner HD blue slims sigara ne kadar? Winner sigaraya zam geldi mi? İşte en güncel tekel sigara fiyatları
Winner sigara ne kadar? 3 Ağustos tarihinden itibaren bazı sigara markalarına zam yapıldı. Zam gelen sigara gruplarından biri ise British American Tobacco oldu. Gelen zam sonrası sigara fiyatlarının ne kadar olduğu ise merak ediliyor. Peki Winner sigara ne kadar? Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu. Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.
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