CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan şaşırtan açıklama: Bodrum pahalı değil

, özelilkle bayram zamanı aşırı fiyatlarla dikkat çekiyor. Bodrum esnafı, plajlarda 1 bardak çayı 20 liraya, 1 kutu kolayı 40 liraya satmaya başladı. Son olarak bölgede 2 şezlong için 400 lira ödenmesi tatilcileri isyan ettirdi. Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Bodrum herkese, kucak açan, her gelir grubundan, her siyasi görüşten insanı kucaklayan bir yer. Bu binlerce yıldır böyle oldu, böyle olmaya devam edecek" dedi.CHP'li başkan sözlerini şöyle tamamladı: Bodrum'dan fiyat paylaşımlarıyla insanların aklında soru işareti yaratmaya çalışan bir kesim var. Oysa Bodrum'da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor. O söylenen fiyatlarla bu insanların yaşaması mümkün mü? Elbette her gelir grubundan insana tatil imkanı var Bodrum'da. Çok ekstrem bir mekana, tesise giderseniz, orada ekstrem bir hizmet satın alırsanız onun bir bedeli vardır. Ama bunu Bodrum'a genellemek, plajlarında 200-400 liraya denize giriliyor demek, doğru değil...