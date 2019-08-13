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  • 14.08.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 09:39

15 Ağustos Perşembe yarın mesai başlayacak mı? , , , , ne zaman açılacak?

'nın üçüncü günü... , , ve nda işleri olanlar bu kurumların açık olup olmadığını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler... Kurban Bayramı için 5 gün tatil imkanı doğdu. Perşembe günü tüm kurumlar normal mesailerine devam edecek. Öte yandan , PTT, eczaneler yarın da kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler hizmet verirken sağlık ocaklarının eğer acil bölümleri varsa açık olacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 15 Ağustos Perşembe günü normal mesailerine devam edecek.

Banka, PTT, eczane, sağlık ocakları ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı'nın bitmesine az bir süre kala vatandaşlar banka, PTT, eczane, sağlık ocakları noter, kargo trafik tescil ne zaman açılacak gibi soruları sormaya başladılar. Bayram dolayısı sebebiyle banka, PTT, eczane, sağlık ocakları noter, kargo trafik tescil çalışmıyor ve vatandaşlar acil işlerini yapamıyor. Perşembe günü tüm kurumlar normal mesailerine devam edecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

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