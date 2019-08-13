Kurban Bayramı'nın bitmesine az bir süre kala vatandaşlar banka, PTT, eczane, sağlık ocakları noter, kargo trafik tescil ne zaman açılacak gibi soruları sormaya başladılar. Bayram dolayısı sebebiyle banka, PTT, eczane, sağlık ocakları noter, kargo trafik tescil çalışmıyor ve vatandaşlar acil işlerini yapamıyor. Perşembe günü tüm kurumlar normal mesailerine devam edecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.