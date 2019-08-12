Son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Son dakika: Hakkari'de teröre ağır darbe! Sayı yükseliyor...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
- PTT, trafik tescil, belediye, noter ve hastane açık mı?
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- Gücümüzü kimse test etmesin
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