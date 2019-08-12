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‘Gideyim anne bir parça et verirler’

Türkiye, 'e (15) ağladı. 'da 2017'da PKK'lıların saldırısına uğrayan Eren, şehadete ulaştı. Evladının kabrinden ayrılmayan anne Ayşe Bülbül, oğlunun yoklukla geçen günlerini anlattı...

‘Gideyim anne bir parça et verirler’
Türkiye, 'e (15) ağladı. 'da 2017'da PKK'lıların saldırısına uğrayan Eren, şehadete ulaştı. Evladının kabrinden ayrılmayan anne Ayşe Bülbül, oğlunun yoklukla geçen günlerini anlattı:

"Evladım yokluk yaşadı, aç yattı. Erenimle birlikte bir gün Kurban Bayramı'nda yayladaydık. Köyde kurban kesenler oldu. 'Gideyim anne ya bir parça et verirler' dedi, gitti. Akşam ezanında geldi. 'Anne bayramlaştım ama ne et verdiler bana ne de harçlık' dedi. O boynunun büküklüğünü hala hatırlıyorum. Şimdi Erenimin parası ile kurban kesiyoruz. Bu acı bir ana için çok büyük."

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