‘Gideyim anne bir parça et verirler’

Türkiye, Eren Bülbül'e (15) ağladı. Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'da PKK'lıların saldırısına uğrayan Eren, şehadete ulaştı. Evladının kabrinden ayrılmayan anne Ayşe Bülbül, oğlunun yoklukla geçen günlerini anlattı:
"Evladım yokluk yaşadı, aç yattı. Erenimle birlikte bir gün Kurban Bayramı'nda yayladaydık. Köyde kurban kesenler oldu. 'Gideyim anne ya bir parça et verirler' dedi, gitti. Akşam ezanında geldi. 'Anne bayramlaştım ama ne et verdiler bana ne de harçlık' dedi. O boynunun büküklüğünü hala hatırlıyorum. Şimdi Erenimin parası ile kurban kesiyoruz. Bu acı bir ana için çok büyük."
"Evladım yokluk yaşadı, aç yattı. Erenimle birlikte bir gün Kurban Bayramı'nda yayladaydık. Köyde kurban kesenler oldu. 'Gideyim anne ya bir parça et verirler' dedi, gitti. Akşam ezanında geldi. 'Anne bayramlaştım ama ne et verdiler bana ne de harçlık' dedi. O boynunun büküklüğünü hala hatırlıyorum. Şimdi Erenimin parası ile kurban kesiyoruz. Bu acı bir ana için çok büyük."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.