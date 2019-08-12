KKTC'deki temasları süren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, dün bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kıldıktan sonra önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar, şunları söyledi: Burada Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de bir oldubittiye göz yummayacağız. Uluslararası kurallar var. Kendi hakkımızı, sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin."
"Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan gemi personeliyle bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Bakan Akar ve komutanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin talimatlar verdi.
"Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan gemi personeliyle bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Bakan Akar ve komutanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin talimatlar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.