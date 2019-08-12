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Bakan : Gücümüzü kimse test etmesin

ve komutanlar, Yavuz sondaj gemisine refakat eden Gemlik fırkateynine helikopterle indi. mesajı ise netti: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin. Hakkımızı sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız.

Gücümüzü kimse test etmesin
KKTC'deki temasları süren Milli Savunma Bakanı ve 'nın komuta kademesi, dün bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kıldıktan sonra önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar, şunları söyledi: Burada 'ta, 'de, Ege'de bir oldubittiye göz yummayacağız. Uluslararası kurallar var. Kendi hakkımızı, sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin."



"Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan gemi personeliyle bir araya gelen ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.




Bakan Akar ve komutanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin talimatlar verdi.

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