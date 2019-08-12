Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Değişen MEB yönetmeliği sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri bekleyen değişiklikleri bir bir açıkladı. 2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak, 66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı, ana sınıfı kayıtları kaç yaşında başlayacak? İşte merak edilenler... 05-06 Eylül 2019 tarihleri arasında uyum günleri yapılacak. İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.