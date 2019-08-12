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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 09:23

? 2019-2020 takvimi ne zaman?

Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki yeni yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, uyum haftası ne zaman olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler...

Uyum haftası ne zaman? MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Değişen MEB yönetmeliği sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri bekleyen değişiklikleri bir bir açıkladı. 2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak, 66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı, ana sınıfı kayıtları kaç yaşında başlayacak? İşte merak edilenler... 05-06 Eylül 2019 tarihleri arasında uyum günleri yapılacak. İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.

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