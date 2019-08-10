Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından 11 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın namazı ise 11 Ağustos Pazar sabahı kılınacak. Bu nedenle Malatya ilinde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında merakla Malatya bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, Malatya bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Malatya Kurban Bayramı namazı vakti… Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir.