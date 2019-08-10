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  • 10.08.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 18:37

? 2019 Kahramanmaraş namazı vakti kaçta

Müslüman alemi tarafından 11 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın namazı ise 11 Ağustos Pazar sabahı kılınacak. Bu nedenle Kahramanmaraş ilinde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında merakla Kahramanmaraş bayram namazı saatini araştırıyor. İşleri Başkanlığı 2019 yılı bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, Malatya bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Malatya Kurban Bayramı namazı vakti… Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir.

Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki detaylar yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı vakti… Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir.

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