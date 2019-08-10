İstanbul kurban kesim yerleri nerede? İstanbullu vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için İBB'nin belirlediği alanları araştırmaya başladı. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban bayramı (Zilhicce ayı) aynı zamanda hac ibadetinin yapıldığı bir ay. İşte İstanbul kurban kesim yerleri nerede? İBB kurbanlık kesim yerleri 2019! Merak edilen detaylar haberimizde... Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.