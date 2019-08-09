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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 19:55

ile ABD arasında kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Danışmanı John Bolton ile ’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisi, kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile 'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması konularına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MUTABAKAT EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLSİN MESAJI
Görüşmede, 'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın, en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin, emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.

ABD ile eş güdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilerek, Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alındı.

İkili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Eylül ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapılan görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine dair detaylar da gündeme geldi.

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