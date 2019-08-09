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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 09:45

Son dakika: Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Hür Dava Partisi () Genel Başkan Yardımcısı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki 'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Mehmet Yavuz hayatını kaybetti
Genel Başkan Yardımcısı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yavuz, gece saat 01.00 sıralarında vefat etti.

Ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından DÜ morgundan alınan Yavuz'un cenazesi, 'ın Kahta ilçesine götürüldü.

Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki 'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Daha önce HÜDA PAR Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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