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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 22:42

operasyonel kullanıma hazır

ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Savunma Sanayii Araştırma ve () tarafından geliştirilen ’nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.


ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Savunma Sanayii Araştırma ve () tarafından geliştirilen 'nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.


TÜBİTAK SAGE, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden HGK-82 ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ilk üretimleri tamamlanan HGK-82'nin TSK envanterine girmesinin ardından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı zorlu koşullarda 4 adet operasyonel test atışı gerçekleştirmiştir. HGK-82, operasyonel kullanıma hazır durumdadır" denildi.
Ayrıca paylaşımda, test atışlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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