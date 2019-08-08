Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.08.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 21:46

Binali Yıldırım, - Otoyolu'nda minibüs kullandı

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan -İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.


AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan -İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyonuna geçti.

İzmir'den eşi Semiha Yıldırım ile karayoluyla İstanbul'a gelen Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve 'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.

İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün sürücü koltuğuna geçen Yıldırım, bayramda yolculuğa çıkacak vatandaşların araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istedi.

Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur." diyerek tüm vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBinali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri