NATO müttefikimiz ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar bekliyoruz. Suriye'de terör bataklığını kurutmak en öncelikli meselemizdir.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı sürecini çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. PKK denen çıbanbaşını Irak'tan kopartıp atacağız.
ÇIBANIN BAŞINI KOPARTACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli mesajlar verdi:
SURİYE'DE gerektiğinde diyalogla, gerektiğinde fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız. Güney sınırımızda müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.
FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci, (Fırat'ın doğusu harekatı) inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.
IRAK'IN toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Türkmen kardeşlerimizin sıkıntılarını her seviyede dile getiriyoruz.
MUSUL ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı başarıyla ilerliyor.
ABD'DEN gerek FETÖ elebaşının iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.
AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.
KIBRIS ve Doğu Akdeniz'de istikrar, Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Ülkemizin ve Kıbrıslı Türkler'in meşru haklarını koruyacağız.
TAKVİM KISALIYOR
Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Sözcü Ömer Çelik, Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda "Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim" dedi. Çelik, Kaz Dağları ile ilgili de, "ÇED raporuna aykırı bir duruma kesinlikle müsaade edilmeyecek. Gerçek çevreci dostlarımıza kapımız her zaman açıktır" diye konuştu.
MÜTTEFİK BÖYLE YAPMAZ
NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın.
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