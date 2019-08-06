Winner sigara ne kadar? Philip Morris ve British American Tobacco grubu sigaralarına zam yaptı. British American Tobacco grubunda bulunan sigaralara 3 TL'lik zam geldi. Sigaraların fiyatları ise merak ediliyor. Peki Winner sigara ne kadar? Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - Muratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.
SİGARA FİYATLARI
Violet Menthol – Slims: 12 TL
Winner Slims – Family: 10 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL
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