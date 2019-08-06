Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.08.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 17:05

Türkiye'ye girişi yasak olan Suriye uyruklu 11 kişi 'da yakalandı

'da sabah saatlerinde terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve terör örgütleri ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler A.M., A.T., M.A., A.E., E.E., E.E.A., H.E.H., S.E., F.Y., İ.A. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.



Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi. 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Göç İdaresi'ne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'ye girişi yasak olan Suriye uyruklu 11 kişi Bursa'da yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri