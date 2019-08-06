Bursa'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve terör örgütleri ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler A.M., A.T., M.A., A.E., E.E., E.E.A., H.E.H., S.E., F.Y., İ.A. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi. 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Türkiye'ye girişi yasak olan Suriye uyruklu 11 kişi Bursa'da yakalandı
Bursa'da sabah saatlerinde terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Bursa'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
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