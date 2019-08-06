Son dakika: AK Parti MYK toplantısından önemli açıklamalar



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 18.15'te başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye mazlumlara şemsiye olacak bir konumdadır. Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

İttifak dayanışması temeldir. Dünyanın başka yerlerinde NATO hassasiyetinin altını çizenlerin, Türkiye söz konusu olduğunda bu kaygıları geri plana iten yaklaşımları kabul görmeyecektir.

Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

Türkiye kendi adımlarını atacak kapasiteye sahiptir.

Güney sınırlarımızda müttefiklerimizle birlikte barış koridoru kurmak istiyoruz.

Esasında Suriye'nin kuzeyindeki bu durumun ulusal bir güvenlik konusu olduğunu herkes kabul ediyor.





FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT HAZIRLIĞI

Fırat'ın doğusu ile ilgili harekat basit bir polemikle geçiştirilmemeli.

CHP, seçim mi var, saf mı sıklaştırıyor gibi basiretsiz bir ifade kullandı. Meseleyi basit bir polemikle geçiştirmeye çalışmak akıllara başka şeyler getiriyor. Suriye konusu gündeme geldiğinde niçin bu kadar stresli açıklamalar yapıyorlar.

Milletimiz TSK unsurlarının arkasındadır, desteği bulunmaktadır.

Ortadoğu'da sadece ortadoğu devletleri yok, tüm güçlü devletler bölgede bulunuyor.

Ne zaman bir açılış yapılsa CHP'den aynı polemik geliyor. Bu eserlerin yapılmaması gerektiğini ifade ediyorlar.

Başka bir siyaset üretemiyorlar. Tüm bu süreçlerde Türkiye'ye kazandırılan eserler, yatırım modellerinden hangisi uygunsa ona göre hayata geçirildi. Şayet bu projeleri onların savunduğu gibi yapsaydık, yap-işlet-devret gibi modelleri kullanmasaydık, birçok şeye imza atamayacaktık.

Uzun mesafelerin çok kısa zamanda yüründüğünü görüyoruz. Bu yatırım modellerinin kullanması ile elde edilen birikimlerdir.





ABD'DEKİ SALDIRILAR

Teksas'ta bir saldırı geldi. ABD'de hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda'daki saldırganın ideoloji arasında bu kadar güçlü bir bağ çıkmasına dikkat edilmelidir.



TÜRKİYE'NİN EKSENİ ANKARA'DADIR

(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.

Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.

Asya ile kadim ilişkilerimiz bulunmakta.

KAZ DAĞLARI'YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti çevre konularında gündemi her zaman yakından takip eden ve gerekli hassasiyeti gösteren bir siyasi partidir.

Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz.



Bölgenin Kaz Dağları'nda olduğu doğru değildir. Kaz Dağları'na 40 km uzaklıktadır.

Kesilen ağaçlarla ilgili geçmişte de birçok ağaç kesilmiştir ve tamamı miktarınca birçok ağaç dikilmiştir. İşlemler bittikten sonra kesilen ağaçların yerine yenileri dikilecektir.

Sit izni bizden önce verilmiştir.

Çanakkale'de 2.5 milyon fidan dikilmiştir. Çevre hassasiyeti manipüle ediliyor.



Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İş Bankası hissesini Hazine'ye devretmek.