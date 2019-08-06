Polis Akademisi tarafınca PMYO okullarına toplam 2500 polis alımı yapılacak. Başvurular ve müracaat şartları açıklandı. EGM 2500 polis alımı duyuruına müracaat yapacak adaylardan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafınca 2019 yılında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmaları isteniyor. 2500 polis alımına başvurular 5 Ağustos 2019 tarihinde başladı ve 19 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Lise mezunu olan herkes istenen müracaat şartlarına uygun olması durumunda PMYO polis alımına başvuru yapabilir ve polis olarak atanabilecektir. Peki 2500 PMYO polis alımı kapsamında PÖH nasıl olunur?