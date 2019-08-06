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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:20

ile PÖH nasıl olunur? ! İşte polislik alımı başvurusu yapma ekranı

polis alımı başvurusu yapma ! ile PÖH nasıl olunur? 2019-2020 yılı içinde POMEM okullarına 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2500 polis alımı yapılacak. Peki şartları neler, kadın ya da erkek polis adaylar için başvuru şartları neler ve başvuru için son gün ne zaman? İşte Polis Akademisi polis alımı takvimi. 2500 polis alımına başvuru yapacak adaylara (PÖH) alımı hakkında müjdeli haber geldi.. PÖH olmak isteyenlerin başvuru yapabileceği PMYO polis alımına başvurular başladı. PMYO öğrencisi olmak (2500 polis alımı ilanına başvuru yaparak, başvurunun olumlu sonuçlanması) bu esnada özel harekat polisi olmak istiyorum yönünde tercih yapmak.

PMYO ile PÖH nasıl olunur?

Polis Akademisi tarafınca PMYO okullarına toplam 2500 polis alımı yapılacak. Başvurular ve müracaat şartları açıklandı. EGM 2500 polis alımı duyuruına müracaat yapacak adaylardan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafınca 2019 yılında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmaları isteniyor. 2500 polis alımına başvurular 5 Ağustos 2019 tarihinde başladı ve 19 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Lise mezunu olan herkes istenen müracaat şartlarına uygun olması durumunda PMYO polis alımına başvuru yapabilir ve polis olarak atanabilecektir. Peki 2500 PMYO polis alımı kapsamında PÖH nasıl olunur?

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