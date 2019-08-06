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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 18:50

'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

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