Dolandırıcıların yeni numarası: Dubai'de iş!

bir dolandırıcı, 2007-2008 yıllarında gazetelere "Dubai'de çalıştırılmak üzere şoför aranıyor" ilanı verdi. İrtibat numarası verip, işe başvurmak isteyenlerden ehliyet fotokopisi ve bir miktar para istedi. İstenilen belgeleri gönderen ve talep edilen parayı da verilen banka hesaplarına yatıranlar, kendilerine uzun süre dönüş olmaması üzerine dolandırıldıklarını fark etti. Hakkında dava açılan sanığa, 'basit dolandırıcılıktan' hapis cezası verildi. Dosya Yargıtay'a gitti. Verilen cezayı az bulup mahkeme kararını bozan Daire, suçunkapsamına girdiğini belirtti.suçu,hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasını içeriyor.suçu iseve 5 bin güne kadar para cezasını öngörüyor.Dubai'de iş vaadiyle dolandırılan vatandaşlar, hukuk mücadelesi veriyor.