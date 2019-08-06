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'li 'nden skandal! 'Görme engelli yolu'nu kapatan işletmeye arka çıktılar

Kadıköy’de bir eğlence mekanı, görme engelliler için yapılan yürüme yolunu kapattı. Yanındaki başka bir işletme de yola masa ve sandalye koyup engellilerin haklarını çaldı! Utanç manzarasına şikayet yağdı. Ancak ’li belediyeden ses çıkmadı.

Kadı'kör'!
'li , skandalda sınır tanımadı. Moda'da engelli yolunu halat çekip kapatan esnafa arka çıktı.
Utanç manzarasına vatandaşlar dayanamadı. Şikayet yağdırdı ama belediye hiçbirine aldırmadı. Vicdanları sızlattı.


ENGELLİLERİN hayatını kolaylaştırmak yerine onların haklarını gasp edenler, insanlığımızdan utandırdı. Utanç manzarası, İstanbul Kadıköy'de ortaya çıktı. Kadıköy Belediyesi, görme engelliler için kabartmalı yürüme yolları yaptı. Ancak dükkan sahipleri, engellilere hak tanımadı! Bunun en çarpıcı örneği, Caferağa Mahallesi Moda Caddesi üzerinde karşımıza çıktı. 'Zeplin Pub' adlı işletme, mekanın önünden geçen engelli yolunu halatla kapattı.



ŞİKAYET ETTİLER
Bitişiğinde bulunan 'Belfast' adlı mekan da görme engelliler için yapılan yola masa ve sandalyeler koyup müşteri topladı. Barış Oruç adlı vatandaş ise utanç manzarasını fotoğraflayıp, dan paylaştı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne de "Yaptırım düşünüyor musunuz?" çağrısı yaptı. Bu paylaşımın ardından Kadıköy Belediyesi'ne şikayet telefonları yağdı. Ancak yetkililer, sorunun çözümüne ilişkin adım atmadı.

​BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ
Sosyal medya kullanıcıları, görme engelliler yolunu kapatan işletmelere tepki gösterdi. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
Engelli engelsiz kimse geçemiyor.
Yazıklar olsun!
Bu kadar vicdansızlık olmaz.
Bu gücü nereden buluyor bunlar.
Şaka gibi!
Engel yoktur, engelli zihniyet vardır.
Bu vicdansızlara dur denilmeli...
Yetkililerden cevap bekliyoruz.
Yok artık! Bunu yapan insan olamaz.
Gözünüzü açın!
Görme engelli yolunu kapatmak nasıl bir aklın ürünü?
Tek kelimeyle utanç.
Engel olanlar cezalandırılsın.



Görme engelliler için yapılan yürüme yolunu gasp eden işletmeler, engellilere geçit vermedi.


ÖZGE GÜRCAN

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