Bakan Çavuşoğlu: Yeniden Asya açılımını ilan ediyoruz Bakan Çavuşoğlu, Asya’nın dünyanın ekonomi merkezi haline geldiğini belirterek, “Yeniden Asya açılımını ilan ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Türkiye'nin stratejik vizyonunun, dünyada silahlanmanın en yüksek oranda seyrettiği bir coğrafyanın ortasında korunduğunu vurguladı. Büyükelçilerle Suriye, Filistin ve Kıbrıs konularıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Ekonomide, diplomaside, sahada ve masada etkili olmanın, Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini hatırlattı: "Asya dünyanın ekonomi merkezi haline gelmektedir. Uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Asya'da ve Asyalı olmak bizim için değerlidir. 'Yeniden Asya' açılımını bugün buradan ilan ediyoruz. Türkiye, eylülden itibaren Asya İş Birliği Diyaloğu'nun 2019- 2020 dönem başkanlığını üstlenecek. Şimdi yine Batılı dostlarımız gelecekler, 'Türkiye sırtını Batı'ya dönüp yüzünü başka yere mi döndü?' diye sitem etmeye başlayacaklar. Esasen, Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye, eksenin ta kendisidir, eksenin merkezindedir".