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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 10:48

'da 'li yetkililerle kritik görüşme başladı

Son dakika haberine göre 'de oluşturmak amacıyla 'li yetkililerle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/'da başlamıştır." denildi.

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