Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30'da MSB/Ankara'da başlamıştır." denildi.

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