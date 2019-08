İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlananadlı rapor:Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından 2006 yılında Kanada'da kurulmuştur. Wattpad ; gençlerin kaleme aldıkları hikayeleri geniş kitlelerle buluşturmak için kullandığı bir sosyal ağdır. Wattpad'in dünya genelinde kullanıcılarının %90'ı platforma mobilden erişim sağlamaktadır. Mobil öncelikli bir platform olarak hızlı büyümesi; Wattpad'e yatırımcıların ilgisinin devam etmesini sağlamaktadır. Wattpad, bugüne kadar aralarında Khosla ve Union Square Ventures'ın olduğu yatırımcılardan, yaklaşık 67 milyon dolar yatırım almıştır (https://www.wattpad.com/).Wattpad'in kurucu Ortağı Allen Lau'nun paylaştığı verilere göre, Wattpad'de bugün 7 milyon Türkçe hikaye bulunmakta ve kullanıcıları platformda her bir seans başına ortalama 30 dakika geçirmektedirler. Kullanıcıların çoğu 30 yaşın altındadır ve dörtte üçünü kadınlar oluşturmaktadır. Wattpad'e her gün 10.000 yeni kullanıcı kayıt olmaktadır. Bu yıl 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı'ndaki sıra dışı görüntülerden biri Wattpad şöhretlerinin takipçileriyle buluşmasıydı. Fuara, Wattpad'de 22 milyon okunma sayısına yaklaşan Büşra Yılmaz, bu yıl yayınlanan "4N1K" ile katılırken; 208 bin takipçiye ulaşan Büşra Küçük 'Kötü Çocuk' kitabıyla okurlarının karşısına çıktı. Yoğun ilgi gören yazarların durumu, Wattpad'in Türkiye'de ulaştığı popülerliğe dair küçük bir temsil niteliğindedir. Zira dünya çapında 40 milyon aktif kullanıcısı olan Wattpad'in Türkiye'deki kullanıcı sayısı 3 milyona ulaşmıştır. Böylelikle Türkiye, ABD ve Filipin'den sonra Wattpad'in en popüler olduğu üçüncü ülke konumuna yükselmiştir.Wattpad'in hedef kitlesini 11-25 yaş arası Z kuşağına dahil olan ve kimlikleri yeni şekillenen genç nüfus oluşturmaktadır. Ülkelerin üretken nüfusunu oluşturan bu kitleyi manipüle edebilmek günümüzde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yaş grubuna dahil olan çocuklara sahip anne-babaların bir çoğu; Wattpad'in zararlı içeriklerinden habersiz olarak; platformun kullanımını desteklemektedirler. Ancak, Wattpad'de yayınlanan hikayelerin büyük bir çoğunluğu +18 içeriklere sahiptir. Hikayelerde yer alan karakterlerin bir çoğu; uyuşturucu kullanan, eşcinsel eğilimleri olan, dini değerleri ve pratikleri sorgulayan ve sapkın fikirlere sahip olan karakterlerden oluşmaktadır.Wattpad'de çok okunan hikayelerin yazarları ile yayın evleri anlaşıp yazarların hikayelerini kitap haline getirebilmektedirler. Söz gelimi Türkiye'de en çok satan ve basılan kitap olan Kötü Çocuk 50. baskıya girmiştir. Dolayısıyla, Wattpad'de çok okunan bir hikaye; kitap haline getirilip ortalama 100.000 adet satabilmektedir. Bu da Wattpad'de yazılan hikayelerin içerik denetimi olmaksızın basılı hale getirilerek gençler arasında hızla yayılmasına ve bilinirliğinin artmasına yol açmaktadır. Söz konusu dijital platformun zararlı içeriklerinden haberdar olan ebeveynler; özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Wattpad'de yayınlanan zararlı içeriklerden oluşan hikayelerin basımının engellenmesini talep etmektedirler.- AKP'nin İç Yüzü: "AKP'nin ekonomiye 6 sıfır atmak, emniyete son yıllarda tesis inşa etmek, spor ve gençliğe yeni tesisler kurmaktan hariç, nice bakanlık ve kuruluşa yok denecek kadar az katkısı olmuştur. AKP yine de çok şey yaptı diyenlere cevabım şu: o kadar rahat bir hayat sürüp iktidar sahibi olsaydınız; bunu siz de ben de İstanbul'da yaşayan okumuş biri de; doğuda terör mağduru biri de yapardı. Gerisi sizin vicdanınıza ve vatan sevginize kalmış"."Evet ateistim arkadaşlar. Gerekirse bunu bir bayrak töreninde çıkıp söyleyeceğim. Ateistim ve bundan gurur duyuyorum"."İslamiyet okullarda ve medyada bize çok yanlış anlatılmaktadır. Tefsir denilen taraflı yorumlar dışında ülkemizde gücünü korumaya çalışsa da; son birkaç yılda gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu kitapta size İslam'ın mantığa ve bilime zıt yönlerini anlatacağım. Birçok canlının davranışı bir nedene dayanır. Yemek yeriz çünkü acıkırız. Aklınıza gelen en saçma eylemin bile bir nedeni vardır. En kötü ihtimalle canınız sıkıldığı için yapmışsınızdır. Peki ya Allah bizi can sıkıntısından yarattıysa…""İnsanlık nereden geldi? Allah yarattı. Allah nereden geldi? O hep vardı. Nasıl Kanıtlayabilirsin? Kuran-ı Kerim indi. Kime indi? Hz. Muhammed'e. Hz. Muhammed nereden geldi? Allah yarattı. Allah nereden geldi? O hep vardı. Al sana Kısır Döngü!!!"İnsanlar, Ateizm i bilmedikleri için karşıdırlar. Ateizmin bir tür sapkın düşünce, ahlaksızlığa yol açan bir dünya görüşü gibi olduğu fikirler özellikle de Türkiye'deki muhafazakar kesim arasında yaygındır. Bunlar ise cehaletten ve ateizm aleyhine propaganda yapan dinci kesimin sesinin; bizimkine göre daha fazla çıkmasından kaynaklanmaktadır". Gerçek şu ki, Türkiye'nin ateist fikirlere her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır"."Ateizm ve Evrim Teorisi", "Tanrı Öldü mü?" "Dinden Özgürlüğe", "Tanrısızlaşmak", "Düşmüş Melek", "Müslüman Değilim Çünkü", "Recep Tayyip Erdoğan'dan Nefret Etmek için 100 Neden", "Recep Tayyip Erdoğan'a Hayır", "Şeytanın Kollarında", "Şeytanın Öpücüğü", "Şeytanın Askerleri", "Şeytan Tohumu", "Asi Karım", "Asi Çocuk", "Küçük Karım", "Beden Sarhoşu", "Alkolik Döngüler", "Alkol Rehberi", "Alkolik İblisler".