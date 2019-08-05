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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:14

'deki felaketi havadan görüntülendi

'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve katlarını ise su bastı. 1 kişi e kapılarak kayboldu. Sele kapılan kişinin olduğu belirlendi. Sel bölgesi havadan görüntülendi.

Rize'de, saat 21:00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir Caddesi göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparklarını su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

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