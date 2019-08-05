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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:34

ı tatili uzatıldı mı? ? olacak?

Müslüman alemi için son derece önemli olan ı için hazırlıklar başladı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte planlarını yapan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle olacak sorusu merak ediliyor. Peki, ? Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün yapılmıştı. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı tatiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "nin dokuz gün veya beş gün olması bir şeyi değiştirmiyor, çünkü birçok yer dolu" dedi.

Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, 2019 yılı Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte son detaylar... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 9 günlük bayram tatili açıklaması yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı tatiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bayram tatilinin dokuz gün veya beş gün olması bir şeyi değiştirmiyor, çünkü birçok yer dolu" dedi. Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında icra edilecek. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bayramda otellerde yüzde 100 doluluk yaşanacak. 500 bin kişinin otellerde tatil yapması, aile ziyaretleri de dahil 9 milyar liralık ekonomik hareket oluşması bekleniyor. Peki bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu?

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