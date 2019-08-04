Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Altınordu, Fatsa, Ünye ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu! Ordu Valisi Yavuz uyardı: Fındık hasadına ara verin
Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için fındık hasadına ara vermelerini istedi.
Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Altınordu, Fatsa, Ünye ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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