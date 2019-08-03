Ağrı'nın Bezirhane köyünde geçtiğimiz yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan, katil zanlısı da akrabası olan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için hazırlanan iddianamede şoke eden bir detay ortaya çıktı. İddianamede yer verilen baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun'un ifadesi tüyleri ürpertti.



'YÜRÜDÜ GİTTİ DENSİN'

Dursun, şunları kaydetti: "Köylülerin konuşmalarında Leyla Aydemir'in cesedinin bulunmasından sonra köyün ileri gelenlerinden aşiret reisi olan Ahmet Aydemir, eski muhtar Dilaver Aydemir ve dede Zeki Aydemir'in katıldığı bir toplantı yapıldığını öğrendim. Toplantıda Leyla'nın ölümü ile ilgili olayı kapatmak amacıyla kızın kendisinin 18 gün boyunca yürüyerek gittiği şeklinde bilgi yayılması ve köylülere de bu şekilde konunun aktarılması yönünde karar aldıklarını duydum. Hatta bu konu ile alakalı Leyla'nın babası, bana kızının yürüyerek gitmiş olabileceğini söyledi. Ben de 'Bu nasıl mümkün olabilir ki?' dedim. Nihat da bana 'Allah vere de kızım yürüyerek gitsin. Aileden çıkarsa ne yapacağız, birbirimizi öldüreceğiz?' dedi."







7 SANIĞA CEZA İSTEMİ

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir, Yusuf Aydemir ve köylülerden B.D. ile eşi H.D., A.A. ve eşi Y.A. hakkında ağır cezalar istendi.



