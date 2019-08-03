Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Nusaybin'de PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.