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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 15:24

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan , 'in ilçesinde şehit olan Jandarma Muhammed Ata Kıratlı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, 'de 'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik saldırıda şehit olan Jandarma Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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