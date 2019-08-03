Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Nusaybin'de PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Nusaybin'de PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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