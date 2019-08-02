Şatafat uyarısı

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Özhaseki'nin denetiminde çalışmalarını 6 bölgeye bölerek yürüten AK Parti, bu hafta sonu Şanlıurfa'da bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya Doğu ve Güneydoğu'yu kazanan AK Partili belediyeler katılacak. Başkanlardan 7/24 saat çalışmaları ve Başkan Erdoğan'ın seçim sürecinde açıkladığı vaatlerin yerine getirilmesi isteniyor. Halkın içinde bulunmaları, eş dost akrabaların belediyelerle ilişkilerine dikkat etmeleri, şatafattan uzak durmaları tavsiye ediliyor.
EDA IŞIK
EDA IŞIK
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