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Şatafat uyarısı

Şatafat uyarısı
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Özhaseki'nin denetiminde çalışmalarını 6 bölgeye bölerek yürüten , bu hafta sonu 'da bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya Doğu ve Güneydoğu'yu kazanan AK Partili belediyeler katılacak. Başkanlardan 7/24 saat çalışmaları ve Başkan Erdoğan'ın seçim sürecinde açıkladığı vaatlerin yerine getirilmesi isteniyor. Halkın içinde bulunmaları, eş dost akrabaların belediyelerle ilişkilerine dikkat etmeleri, şatafattan uzak durmaları tavsiye ediliyor.

EDA IŞIK

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