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  • 03.08.2019 01:27
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 01:27

'da sınırına askeri sevkiyat

() tarafından sınırındaki askeri birliklere ve komando takviyesi yapıldı. Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

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