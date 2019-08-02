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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 14:43

Fas'ın Başkonsolosluğu'nda korkutan

'da bulunan Fas Başkonsolosluğu'nda öğle saatlerinde çıktı. Çatıda çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Fas'ın Başkonsolosluğu binasının çatısında çıkan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Levazım Mahallesi'ndeki başkonsolosluğun çatı katındaki mutfaktan dumanlar çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş, Şişli ve Ortaköy itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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