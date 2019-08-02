Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde, doktor sevgili tutuklandı Ankara’da anestezi teknikeri genç kadın, doktor sevgilisinin evinde ölü bulundu. Gözaltına alınan alınan tıp adamı, ameliyatta olduğunu savundu.

Genç kadının ölümünde, doktor sevgili tutuklandı. Olay geçtiğimiz pazartesi Ankara'da yaşandı. Özel bir hastanede çalışan uzman doktor Ö.T. (46), polisi arayarak, evinde kız arkadaşı Ayşe Karaman'ı ölmüş olarak bulduğunu bildirdi. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan genç kadının, yüksek dozda ilaç aldığı tespit edildi. Doktor ifadesinde, Karaman ile 4 yıllık ilişkileri olduğunu anlatarak, akşam arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra eve döndüğünü, saat 04.00 sıralarında çalıştığı hastaneden acil bir ameliyat için çağrıldığını, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğini ancak sevgilisinin cesediyle karşılaştığını ifade etti. Ö.T., çelişkili beyanlarda bulunduğu ve evde bulunan eczanede satılmayan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermediği için 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.